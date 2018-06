‘Hij wil de Ballon d’Or winnen en is daartoe in staat’

Gareth Bale gaf na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool toe te twijfelen over zijn toekomst bij Real Madrid. De aanvaller zei tegen beIN Sports dat hij meer minuten wil maken en dat hij met zijn zaakwaarnemer zou gaan praten. Die spelersmakelaar, Jonathan Barnett, herhaalt dat zijn 28-jarige cliënt regelmatiger aan spelen wil toekomen.

“Ik denk dat we in gesprek gaan met Real en dan zien we wel waar het op uitloopt”, aldus Barnett van de Stellar Group in een interview met Sky Sports. “Hij wil een beter jaar draaien dan vorig seizoen. Hij wil meer spelen en dat is voor hem van het grootste belang. Ik denk dat hij bij de beste drie, vier spelers van de wereld hoort en iemand zoals hij moet dus gewoon spelen.”

Volgens Barnett is het de Welsh international niet om ‘geld’ te doen: “Hij wil de Ballon d’Or winnen en ik denk dat hij daartoe in staat is. Hij is, denk ik, de beste Britse speler in het buitenland ooit, tenzij jij iemand kan opnoemen die succesvoller is geweest.” Het spectaculaire doelpunt van Bale tegen Liverpool heeft volgens de zaakwaarnemer andermaal aangetoond ‘hoe goed’ hij is.

“Maar we wisten al wat hij kon. Hij hoeft niet meer te bewijzen hoe goed hij is. Het was een wonderschoon doelpunt en zijn timing was ook geweldig. Hij houdt van het leven in Spanje. Hij heeft drie kinderen en is er erg gelukkig. Maar we moeten nog even zien wat er gebeurt, want Bale moet gewoon aan voetballen toekomen.” Bale, die gelinkt wordt aan onder meer Manchester United, heeft nog een vierjarig contract.