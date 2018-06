Benatia adviseert Ziyech: ‘Ik weet dat de club serieus aan hem denkt’

Hakim Ziyech kan zich na de uitschakeling van Marokko op het WK bijna gaan richten op het nieuwe voetbalseizoen. De middenvelder staat vrijwel zeker voor een vertrek bij Ajax en wordt vooral genoemd bij AS Roma. Landgenoot annex teamgenoot Medhi Benatia ziet Ziyech graag naar de Italiaanse grootmacht trekken.

De verdediger is zelf in Italië actief voor Juventus, maar verdedigde in het seizoen 2013/14 de clubkleuren van Roma. "Ik hoop dat hij naar Roma gaat. Ik weet dat de club serieus aan hem denkt. Hij is een geweldige speler met een ongelofelijke techniek", wordt Benatia na afloop van de met 1-0 verloren WK-wedstrijd tegen Portugal geciteerd door diverse Italiaanse media.

Benatia bewaart zelf warme herinneringen aan zijn periode in Stadio Olimpico. Na een succesvol seizoen, waarin hij in totaal 37 officiële wedstrijden speelde, ruilde hij Roma in de zomer van 2014 voor 28 miljoen euro in voor Bayern München. "Ik heb Ziyech verteld dat Roma een speciale club is, waar hij het goed kan doen. De supporter zijn geweldig en erg gepassioneerd."

Benatia en Ziyech vonden woensdagmiddag definitief hun Waterloo met Marokko op het WK. Het Noord-Afrikaanse land verkocht zijn huid duur tegen Portugal, maar kwam een vroeg doelpunt van Cristiano Ronaldo uiteindelijk niet meer te boven. De afsluitende groepswedstrijd van maandag tegen Spanje is er daarom een om des keizers baard geworden voor de Leeuwen van de Atlas.