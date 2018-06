Messi krijgt steun: ‘Als we verliezen, is het altijd zijn fout’

Lionel Messi miste in de voor Argentinië eerste wedstrijd van het WK een strafschop en mede daardoor speelde men met 1-1 gelijk. De aanvaller kreeg daarop de nodige kritiek te verduren en Jorge Sampaoli neemt het voor zijn aanvoerder op. Argentinië speelt donderdag in Nizhny Novgorod tegen Kroatië.

“Ik heb het altijd al gezegd: als hij in het shirt van Argentinië scoort, dan krijgen we allemaal de credits, maar als Argentinië verliest, dan is het altijd Leo’s fout. Dat is een ongelijke behandeling. Dat is veel druk voor één speler. Ik voel mij net zo verantwoordelijk voor die gemiste strafschop en zal bij alle goals van Leo net zo juichen als bij treffers van andere spelers van Argentinië”, aldus Sampaoli op de persconferentie.

“Messi zou niet alle verantwoordelijkheid moeten dragen. We hebben het namelijk over een WK waarbij miljoenen mensen betrokken zijn. We kunnen allemaal een penalty missen. We hebben één grote selectie en we moeten allemaal verenigd blijven, in goede en slechte tijden. Zo’n gemiste strafschop, ach, dat zijn gewoon onaangename verrassingen.” Voor Sampaoli blijft Messi ‘de beste speler van de wereld’.

“Messi kan desondanks niet verantwoordelijk worden gehouden voor een nederlaag (puntverlies, red.). Het is onmogelijk dat één voetballer de staat van een wedstrijd in zijn geheel kan veranderen.” De dertigjarige Messi won slechts twee prijzen als international, want in 2005 won hij het WK Onder-20 in Nederland en in 2008 pakte hij op de Olympische Zomerspelen in China de gouden plak.