‘Juventus frustreert Inter en nadert akkoord voor 38 miljoen euro’

Juventus lijkt met zich met het oog op aankomend seizoen te gaan versterken met João Cancelo. Diverse Italiaanse media, waaronder Sky Italia en La Gazzetta dello Sport, melden woensdagavond dat La Vecchia Signora voor ongeveer 38 miljoen euro een akkoord nadert met Valencia over een transfer van de 24-jarige rechtsback naar Turijn.

Cancelo zou in dat geval actief blijven in de Italiaanse competitie. De Portugese verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Internazionale 28 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor één doelpunt en vier assists. Cancelo maakte onder Luciano Spalletti een prima indruk bij Inter, maar de vraagprijs van Valencia zit een terugkeer naar die club naar verluidt in de weg.

De Spaanse club had zijn zinnen in eerste instantie gezet op een transfersom van veertig miljoen, maar zou na de onderhandelingen met Juventus water bij de wijn gedaan hebben. Bij de kampioen van het afgelopen Serie A-seizoen moet de zevenvoudig international, die overigens niet is opgenomen in de Portugese WK-selectie, de opvolger van de eerder deze maand naar Arsenal vertrokken Stephan Lichtsteiner worden.

Cancelo zou bij een vertrek na vier jaar definitief de deur achter zich dicht slaan in Mestalla. De back werd in de zomer van 2014 door Valencia gehuurd van Benfica, waarna de club uit de sinaasappelstad een jaar later vijftien miljoen euro overmaakte naar Lissabon teneinde Cancelo definitief in te lijven. In totaal kwam hij voor Valencia tot 4 doelpunten en 9 assists in 91 duels.