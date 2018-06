International van IJsland verdient transfer en blijft in Rusland

Hördur Magnússon heeft een transfer verdiend. De 25-jarige centrale verdediger van Bristol City komt met IJsland in actie op het WK en sluit na het toernooi in Rusland aan bij CSKA Moskou. Die club heeft de komst van Magnússon bekendgemaakt.

De zeventienvoudig international, twee doelpunten, begon zijn loopbaan bij Fram Reykjavík en vertrok in 2011 naar Juventus. Hij brak echter niet door in Turijn en via Spezia en Cesena kwam de linkspoot in de zomer van 2016 terecht bij Bristol. In dienst van de club uit de Championship kwam Magnússon tot 61 officiële wedstrijden.

“We hebben hem lang bekeken. Hij is een kwaliteitsverdediger. Na het vertrek van Pontus Wernbloom hadden we een nieuwe Viking nodig die ook tactisch goed mee kan. Magnússon is fysiek uitstekend en kan in verdedigend opzicht op meerdere posities uit de voeten. Hij heeft veel kwaliteiten”, aldus trainer Viktor Goncharenko tegenover TASS.

CSKA heeft naar verluidt twee tot drie miljoen euro betaald voor Magnússon, die op het WK negentig minuten in actie kwam in de wedstrijd tegen Argentinië in Moskou (1-1). Vrijdagmiddag, om 17.00 uur, neemt hij het met IJsland op tegen Nigeria en vier dagen later staat het treffen met Kroatië op het programma.