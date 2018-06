Braziliaan van 25 miljoen euro vertrekt transfervrij bij Shakhtar

Bernard Anício Caldeira Duarte is niet langer speler van Shakhtar Donetsk. De 25-jarige linksbuiten heeft besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen en via de officiële kanalen van de topclub uit Oekraïne neemt hij afscheid van de fans.

“De eerste drie jaar waren moeilijk, maar de afgelopen twee seizoenen waren geweldig. Ik ben in die periode volwassen geworden en heb mij goed ontwikkeld. We hebben zeges geboekt en prijzen gewonnen. Daarnaast is de club zich blijven ontwikkelen en alleen maar sterker geworden”, aldus de vijftienvoudig international van Brazilië.

Bernard maakte in de zomer van 2013 voor 25 miljoen euro de overstap van Atlético Mineiro naar Shakhtar en kwam in Oekraïne tot 28 doelpunten en 35 assists in 157 wedstrijden. De linkspoot won drie landstitels, driemaal de nationale beker en drie keer de Oekraïense Super Cup.

Het leek erop dat Bernard verder zou gaan bij Besiktas, maar Haber1903 meldde begin juni dat de club uit Istanbul niet kan tippen aan de salariseisen van de buitenspeler. Bernard verlangt naar verluidt een honorarium van zes miljoen euro per jaar. Hij werd ook nog gelinkt aan Liverpool, Arsenal, Chelsea en Atlético Madrid.