‘Clubtopscorer uit Jupiler League staat voor overstap naar Italië’

Enzo Stroo staat voor een overstap naar Italië, zo meldt FOX Sports woensdagmiddag. De 24-jarige spits van FC Volendam is momenteel met Benevento in gesprek over een transfer. Benevento speelde afgelopen seizoen nog in de Serie A, maar degradeerde door een twintigste plaats naar de Serie B.

Onder anderen Samuel Armenteros speelde lange tijd voor Benevento. De voormalig spits van onder meer Heracles Almelo, Willem II en Feyenoord kende echter weinig succes bij de Italiaanse club. In negen optredens vond de Zweed eenmaal het net. Tegenwoordig is Armenteros actief bij Portland Timbers, uitkomend in de Major League Soccer.

Volgens FOX Sports richt Benevento zijn pijlen nu op Stroo. De aanvaller was dit seizoen met vijftien doelpunten topscorer van Volendam, waar hij de afgelopen twee voetbaljaargangen onder contract stond. De aanvaller was twee jaar geleden nog actief bij de amateurs, bij ZVV Zilvermeeuwen.