‘Feyenoord en PSV strijden om Engelse aanvaller Berahino’

Saido Berahino speelt komend seizoen mogelijk in de Eredivisie. Zowel Feyenoord als PSV is geïnteresseerd in de 24-jarige spits van Stoke City. Volgens FOX Sports zijn beide clubs zelfs al in gesprek met the Potters over een overname van de voormalig jeugdinternational van Engeland.

Net als Feyenoord wil PSV Berahino het komende seizoen huren. In het huurcontract hopen beide clubs een optie tot koop op te nemen. Het is niet bekend naar welke club de voorkeur van de aanvaller, wiens contract in Engeland doorloopt tot medio 2022, uitgaat. Berahino maakte zijn laatste doelpunt in februari 2016 en degradeerde het afgelopen seizoen Stoke City.

Berahino, opgeleid door West Bromwich Albion, werd op jonge leeftijd uitgeleend aan verschillende Engelse clubs alvorens hij in januari 2017 voor 13,9 miljoen euro aan Stoke City werd verkocht. Een succes werd zijn periode bij zijn huidige werkgever vooralsnog niet. In twee seizoenen kwam hij in 28 Premier League-wedstrijden tot geen enkel doelpunt.