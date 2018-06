‘Ik voorspel je dat de carrière van Kluivert tot stilstand komt’

Justin Kluivert laat Ajax deze zomer hoogstwaarschijnlijk achter zich om te tekenen bij AS Roma. De Italiaanse club, die de komst van de negentienjarige aanvaller nog altijd niet heeft bevestigd, betaalt naar verluidt achttien miljoen euro voor het talent. Michael van Praag ziet met lede ogen aan dat Kluivert de stap naar de grootmacht maakt.

De voorzitter van de KNVB is van mening dat Kluivert niet gebaat is met de transfer naar Roma. “Een jongen in ontwikkeling. Komt net kijken. Fantastisch als hij veel geld kan gaan verdienen. Dat gun ik iedereen. Maar ik voorspel je dat zijn carrière tot stilstand komt. Hij is veel te jong”, zegt de sportbestuurder in gesprek met Voetbal International.

De eenmalig international van Oranje heeft tot dusver 56 wedstrijden gespeeld voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 13 keer scoorde en 10 assists afleverde. Van Praag verwacht dat dit niet voldoende basis is voor Kluivert: "Die komt in een prestatieklimaat terecht dat hij nu nog niet kan bijbenen. Met alle gevolgen van dien voor het Nederlands elftal.”

Naar verluidt gaat Kluivert in Rome een contract tekenen dat hem tot medio 2023 in Italië houdt. De jongeling zou een startsalaris ontvangen van anderhalf miljoen euro per jaar. Het bedrag van circa 18 miljoen euro dat de Amsterdammers ontvangen kan naar verluidt via verschillende bonussen oplopen tot een bedrag tussen de 21 en 22 miljoen.