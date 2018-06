‘Ik hoorde net van Pepe dat hij in de rust had gevraagd of hij zijn shirt mocht’

Met nog een groepswedstrijd voor de boeg is Marokko al uitgeschakeld op het WK. Na de 1-0 nederlaag tegen Iran ging de ploeg van bondscoach Hervé Renard woensdagmiddag met dezelfde cijfers onderuit tegen Europees kampioen Portugal. Nordin Amrabat en Karim El Ahmadi baalden na afloop stevig van de nederlaag, vooral ook omdat Marokko gezien het spelbeeld meer had verdiend. Ook hadden beide internationals geen goed woord over voor scheidsrechter Mark Geiger.

Marokko deed niets onder voor Portugal en domineerde grote delen van de wedstrijd en kreeg in de tweede helft de beste kansen. “Ongelofelijk dat we er vandaag niet eentje gescoord hebben”, reageerde El Ahmadi na afloop tegenover de NOS. De captain van Feyenoord baalde stevig van de Amerikaanse scheidsrechter. Bij de 1-0 van Ronaldo had de arbiter volgens hem moeten fluiten voor een overtreding. “Op de beelden zagen we dat het duidelijk een overtreding was.”



De Leeuwen van de Atlas drongen diverse keren bij de scheidsrechter aan om een strafschop, maar daar ging Geiger niet in mee. Een vermeende handsbal van Pepe werd over het hoofd gezien. Volgens Amrabat was de scheidsrechter teveel onder de indruk van Ronaldo en zijn ploeg. "Het was een Amerikaanse scheidsrechter. Ik weet niet wat hij gewend is, maar hij leek zwaar onder de indruk van Ronaldo. Ik hoorde net van Pepe dat hij in de rust had gevraagd of hij zijn shirt mocht hebben. Kom op, waar hebben we het over? We staan hier op een WK, het is geen circus. Ik zag dat er een paar keer een overtreding op ons werd gemaakt en vroeg om de VAR, maar daar deed hij niets mee. Als je de ene keer wel en de andere keer geen VAR gebruikt, is het nog niet eerlijk", aldus Amrabat, die de wedstrijd begon met hoofdbescherming nadat hij in de wedstrijd tegen Iran een hersenschudding opliep.

Na een kwartier spelen deed Amrabat zijn hoofddeksel al af. “Uiteindelijk wil je gewoon spelen. Ik voelde me wel wat vermoeider dan normaal. En die helm was echt heel warm. Het zweet stroomde van mijn hoofd af.” Van het moment dat hij de hersenschudding opliep, weet Amrabat niets meer. “Vanaf minuut één tot en met dat ik in het ziekenhuis lag, weet ik helemaal niets meer. Ik schijn tien keer dezelfde dingen te hebben gevraagd. Ik heb mijn broertje (Sofyan, red.) wel zes keer gevraagd of hij was ingevallen.”