PSV had interesse in Bacuna: ‘Er was inderdaad belangstelling’

Huddersfield Town maakte woensdag de komst van Juninho Bacuna wereldkundig. De twintigjarige middenvelder besloot FC Groningen te verlaten voor de Premier League-club, waar hij onder anderen Rajiv van La Parra en Terence Kongolo treft. “Wanneer je van FC Groningen naar de Premier League gaat, dan mag je spreken van een toptransfer”, reageert de jeugdinternational.

“Ik heb eerder aangegeven dat ik klaar ben voor een volgende stap in mijn carrière. Ik wist tot een maand geleden nog niet veel van Huddersfield Town, maar het is een club die graag verder wil bouwen met jonge talenten. Daar ben ik een van. Ik krijg er de kans ook mezelf door te ontwikkelen”, zegt Bacuna, die tot medio 2021 heeft getekend in Engeland, geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Onder meer PSV toonde ook interesse in Bacuna, die nog een jaar vastlag bij de Trots van het Noorden. “Er was inderdaad belangstelling vanuit Nederland, maar daar bleef het bij. De keuze is gevallen op Huddersfield Town. Daar ben ik heel blij mee.” Bacuna speelde in totaal tien jaar bij Groningen en spreekt van een ‘mooie periode’ waarin hij veel heeft geleerd.

“Ik heb heel veel te danken aan FC Groningen. Ik ga iedereen missen, maar blijf de club altijd volgen.” Bacuna speelde 94 officiële wedstrijden voor Groningen. Daarin scoorde de middenvelder vier keer. Het is onduidelijk hoeveel Huddersfield heeft betaald, maar naar schatting zou Groningen minimaal twee miljoen euro toucheren met de verkoop.