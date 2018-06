Stek van Nouri bij Ajax verplaatst: ‘Hij blijft in onze herinnering’

Na het tragische ongeval de vorige zomer omtrent Abdelhak Nouri besloot Ajax om een plekje in de kleedkamer vrij te maken voor de middenvelder. Na een jaar is in goed overleg besloten dat het plekje van Nouri verdwijnt. "Nouri’s plek in de kleedkamer is er niet meer, zowel hier op De Toekomst als in de Johan Cruijff Arena", laat Ten Hag woensdag weten aan Ajax Life.

"Dit is in goed overleg gebeurd. Nouri’s familie en zijn medespelers zijn hierbij betrokken", vervolgt de trainer van de Amsterdammers. Ten Hag benadrukt dat Nouri een andere vaste stek heeft. "Ajax heeft, ook in goed overleg met de familie, besloten om zijn plek te verplaatsen naar de Gallery of Fame. Zijn plek blijft behouden als erkenning en eerbetoon."

Nouri zakte tijdens een oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen naar de grond en liep ernstige en blijvende hersenschade op. "Uiteindelijk gaat het leven verder", stelt Ten Hag een jaar later vast. "Al mogen we Appie nooit vergeten. Hij blijft in onze herinnering en in ons midden, door de manier waarop Ajax hier nu invulling aan geeft."