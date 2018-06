Ten Hag rekent op WK-gangers op 25 juli: ‘Wellicht later extra vrijgeven’

Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op 25 juli op tegen Sturm Graz en trainer Erik ten Hag wil dan in de sterkste opstelling spelen. Dat betekent dat hij gebruik wil maken alle internationals die nu nog actief zijn op het WK, zelfs wanneer zij op 15 juli de finale in Moskou spelen. Het gaat om Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech.

Ajax werd dinsdag tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Oostenrijkse competitie. "Die jongens zijn fit, komen uit een toernooi en moeten dus kort na het WK een wedstrijd kunnen spelen”, zei Ten Hag woensdag, geciteerd door Het Parool. “Wellicht kunnen we die spelers dan in een later stadium van het seizoen nog wat extra vrijgeven als dat nodig mocht zijn.”

Ziyech werd woensdag al in de groepsfase uitgeschakeld met Marokko na een 1-0 nederlaag tegen Portugal. Hij zou zich al relatief snel bij Ajax kunnen melden, ware het niet dat hij zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Amsterdam. "Maar dan moet het voor hem wel allemaal samenvallen, en de juiste club voor hem komen”, aldus Ten Hag. “Als dat voor 25 juli niet is gelukt, dan zal ik ook hem in die wedstrijd tegen Sturm Graz opstellen.”

Ten Hag gaf vrijdag aan rekening te houden met het vertrek van Ziyech en Justin Kluivert. Laatstgenoemde is al persoonlijk akkoord met AS Roma en onderging al een medische keuring bij toekomstige werkgever. Behalve de middenvelder en buitenspeler vertrekt er verder niemand uit de Johan Cruijff ArenA, zo verwacht Ten Hag. Ook de zeer gewilde Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gaan wat de trainer betreft niet weg. “Ik ga ervoor liggen. We willen deze kern bij elkaar houden”, aldus Ten Hag tegenover FOX Sports.