De Graafschap polst PSV'er voor overstap naar Doetinchem

De Graafschap heeft Hidde Jurjus deze week gepolst voor een mogelijke terugkeer naar Doetinchem, zo weten het Eindhovens Dagblad en Voetbal International woensdagmiddag te melden. De promovendus is op zoek naar een nieuwe sluitpost en ziet in de 24-jarige doelman van PSV een goede optie.

Maandag had trainer Henk de Jong een gesprek met de sluitpost, die bij de regerend landskampioen weinig zicht heeft op speelminuten. Zaakwaarnemer Henk van Ginkel bevestigt de belangstelling voor Jurjus, maar stelt eveneens dat er nog geen beslissing is genomen. Waarschijnlijk zal een mogelijke transfer wederom uitdraaien op een huurdeal.

Jurjus kwam medio 2016 voor circa een half miljoen euro over van De Graafschap. Bij PSV had hij te maken met Jeroen Zoet, Remko Pasveer en Eloy Room. Hij keepte in zijn eerste seizoen bij PSV enkele duels bij Jong PSV en werd het jaar daarop uitgeleend aan Roda JC Kerkrade, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie. Filip Bednarek stond afgelopen seizoen onder de lat bij de Doetinchemmers, maar het aflopende contract van de Pool werd niet verlengd.

Eerder werd Jurjus al gevraagd naar een mogelijke overstap naar De Graafschap: “Die link wordt makkelijk gelegd en er zit ook wel een kern van waarheid in. Maar natuurlijk zou ik het willen als De Graafschap bij mij aanklopt. Ik hou van die club, ik hou van de mensen, daar ligt het niet aan. Maar het is nu wel wat moeilijker dan als je vanuit de A-jeugd komt”, stelde de doelman, die tot medio 2021 vastligt bij PSV.