Van Persie ruilde ‘babyteam’ in voor Man United: ‘Robin was net een kind’

Robin van Persie verliet Arsenal in 2012 na een jarenlange dienstverband om zich aan te sluiten bij Manchester United. De huidige aanvaller van Feyenoord keek zijn ogen uit bij the Red Devils, memoreert Patrice Evra. De Fransman zegt dat de topscorer van Oranje aller tijden onder de indruk was van de mentaliteit bij United.

"Ik geef je een voorbeeld", begint Evra, die als analist bij het WK aanwezig is, bij ITV. "Toen hij kwam, zei ik: 'Welkom bij een fatsoenlijke ploeg, een mannenteam, geen babyteam.' Hij lachte, maar hij begreep meteen wat ik bedoelde, want ik weet nog dat hij zei: 'Patrice, om eerlijk te zijn, ik heb nu het gevoel dat ik voor een grote club speel.'"

Van Persie wees onder meer naar de vele prijzen die United had gepakt. "Hij zei: 'Het is een grote club, omdat jullie veel prijzen winnen en veel medailles hebben, maar nog steeds voor én na de training naar de gym gaan.' Robin was net een kind, hij keek zijn ogen uit. Hij keek ons aan en zei: 'Als ik jullie gasten zie, moet ik werken, want ik wil winnen. Ik wil trofeeën behalen.'"

De 102-voudig Oranje-international speelde in totaal drie jaar bij United en in 105 wedstrijden voor de Engelse grootmacht kwam Van Persie tot 58 goals en 21 assists. In zijn debuutseizoen bij the Red Devils floreerde de nu 34-jarige Van Persie, die voor de tweede keer op rij topscorer van de Premier League werd en met United de landstitel kon vieren.