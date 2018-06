Cristiano Ronaldo bezegelt lot Marokko en pakt Europees record

Portugal heeft woensdagmiddag nipt weten te winnen van Marokko. De ploeg van bonscoach Fernando Santos kende een bliksemstart door een treffer van sterspeler Cristiano Ronaldo, waarna Marokko probeerde langszij te komen. De manschappen van Hervé Renard konden echter niet tot scoren komen: 1-0. Door de moeizame zege zet Portugal een goede stap naar de volgende ronde op het WK, terwijl Marokko geen hoop meer mag hebben en uitgeschakeld is.

Ronaldo was de laatste dagen bij veel voetbalfans onderwerp van gesprek na zijn hattrick tegen Spanje (3-3). De aanvaller van Real Madrid deed woensdagmiddag wederom van zich spreken door al na vier minuten te scoren. Bij een hoekschop van João Moutinho kreeg Ronaldo de ruimte van de Marokkaanse defensie om raak te koppen: 1-0. Geen speler in Europa scoorde zo vaak voor zijn land als Ronaldo (85), die Ferenc Puskás (84) voorbij is. In de wereld staat alleen Ali Daei van Iran nog boven hem (109).

OEI! Marokko komt RAZENDSNEL op achterstand! 1???0? Al in de vierde minuut slaat Cristiano Ronaldo toe! ?????? Posted by voetbalzone on Wednesday, June 20, 2018

Marokko moest daarna komen om kwalificatie naar de volgende ronde in leven te houden, maar doelman Rui Patricio had weinig te duchten van de pogingen van de Leeuwen van de Atlas. Hakim Ziyech had twee aardige schoten op doel, maar kon het net niet vinden. Ook Younès Belhanda en Medhi Benatia stichtten gevaar, maar dat leidde niet tot de gelijkmaker. De druk die Marokko voor de rust legde op de Portugese defensie groeide na de thee.

WOW! ?? Wat een WERELDREDDING van Rui Patricio! ???? Marokko komt hier bijna op gelijke hoogte, maar stuit op de doelman! ?? Posted by voetbalzone on Wednesday, June 20, 2018

Een goede poging van Belhanda vlak na de onderbreking kwam terecht op de vuisten van de uitstekend keepende Patricio. De mannen van Renard bleven aandringen, met gevaar van onder anderen Ziyech en Nordin Amrabat, die vlak na het startsignaal zijn hoofdbescherming afdeed. Marokko kon echter niet meer scoren, waardoor het Afrikaanse land met nul punten op de teller is uitgeschakeld. Groepsgenoten Iran en Spanje, die respectievelijk op drie en één punt staan, spelen woensdagavond tegen elkaar.