PEC Zwolle haalt talent weg bij FC Twente: ‘Zeer verguld met zijn komst’

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Jarni Koorman, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder komt over van FC Twente en heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij zijn nieuwe werkgever. De aanwinst is de zoon van oud-voetballer Marco Koorman, die in het verleden twee seizoenen het shirt van de Zwollenaren droeg.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van het talent. "Jarni is afkomstig vanuit de voetbalacademie van FC Twente en als club zijn we zeer verguld met zijn komst naar Zwolle. In Enschede heeft hij de afgelopen seizoenen een goede ontwikkeling doorgemaakt”, zo laat hij weten op de clubwebsite. “Dat is ons niet onopgemerkt gebleven. Hier gaat hij in ieder geval de eerste drie weken van de voorbereiding meetrainen met de hoofdselectie.”

Koorman, die het afgelopen seizoen speelde bij FC Twente Onder-19, is blij dat hij de kans heeft gekregen en spreekt op zijn beurt van ‘een stap voorwaarts’. “Als geboren en getogen Zwollenaar ben ik heel trots dat ik nu voor deze speciale club mag uitkomen. Tijdens de voorbereiding krijg ik de kans om te laten zien wat ik in mij heb. Daar ga ik natuurlijk vol voor. Maandag 25 juni is de eerste training. Die datum heb ik alvast met rood omcirkeld.”