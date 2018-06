‘FC Twente is nu gewoon het Ajax van de Jupiler League’

FC Twente begint volgende week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De selectie van de degradant is echter nog niet rond. Concurrenten zijn al druk in de weer met aanwinsten halen, maar bij Twente is het rustig. Scheidsrechter Bas Nijhuis, afkomstig uit Enschede, verwacht een moeizaam seizoen voor de Tukkers.

"Ik denk dat ook meespeelt, dat zag je vorig jaar bij NEC, dat spelers misschien het risico niet nemen", zegt Nijhuis bij Binnenkant Paal. "Ze kunnen bij FC Twente misschien evenveel verdienen als in de Eredivisie, maar zijn ze binnen een jaar weer terug?" De arbiter weet dat de Eerste Divisie komend seizoen veel titelkandidaten kent.

“Als je die competitie ziet... Wat als je binnen een jaar niet terugkomt en nog een jaar in de Eerste Divisie moet spelen? Voor spelers is dat een heel groot risico. En de druk die het met zich meebrengt, want FC Twente is nu gewoon het Ajax van de Jupiler League", doelt de scheidsrechter op de wil van tegenstanders om Twente te verschalken.

"Ze willen allemaal van hen winnen. Vorig jaar sprak ik met bestuursleden van NEC en die zeiden: ‘We hebben dit jaar zo'n druk gehad, want iedereen zei dat we binnen een jaar terug moesten.’ Die druk gaat er ook bij FC Twente komen, want iedereen verwacht dat ze binnen een jaar weer terug zijn. Ga daar maar eens onder voetballen, ook voor spelers is dat een keuze."