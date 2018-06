‘Zowel Matthijs als Frenkie heeft aangegeven graag te willen blijven’

Volgens Erik ten Hag vertrekt er na de aanstaande overstap van Justin Kluivert naar AS Roma en de eventuele transfer van Hakim Ziyech niemand meer. De directie van Ajax en de trainer willen de selectie intact houden, zo vertelt de oefenmeester woensdag, geciteerd door onder meer Voetbal International en De Telegraaf.

Ten Hag sprak volgens het weekblad onlangs met de kern van Ajax over komend seizoen. Daarin gaven onder anderen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt aan dat ze graag willen blijven. “Voor mij is het realistisch dat, los van Justin Kluivert en Hakim Ziyech, niemand meer vertrekt”, aldus Ten Hag. “Het speculeren is altijd in volle gang in een transferperiode, maar zowel Matthijs als Frenkie heeft aangegeven graag bij Ajax te willen blijven.”

Ten Hag verwacht dat Ajax in de komende weken nog een of meerdere spelers gaat verwelkomen. De Amsterdammers zetten in op een nieuwe verdediger, middenvelder en aanvaller. Lisandro Magallán, verdediger van Boca Juniors, is de voornaamste kandidaat om af te reizen naar de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax heeft ook al enkele alternatieven in beeld.

“Dat we de kern bij elkaar houden is het streven. Daarnaast richten we ons nog op een versterking in elke linie. Behalve de posities onder de lat”, aldus Ten Hag, die meldt dat Kostas Lamprou langer bij Ajax blijft: “Met de contractverlenging van Kostas Lamprou is die positie voldoende bezet.” Ajax begint het seizoen op 25 juli, als Sturm Graz op bezoek komt in het kader van de tweede voorronde van de Champions League.