FC Groningen maakt miljoenentransfer Bacuna officieel

FC Groningen heeft met Huddersfield Town overeenstemming bereikt over een transfer van Juninho Bacuna, zo melden de clubs woensdagmiddag via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder had in het Noordlease Stadion nog een overeenkomst tot medio 2019 en tekent een contract tot de zomer van 2021 bij de Premier League-club, met een optie voor nog een jaar.

Bacuna speelde 94 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Daarin scoorde de middenvelder vier keer. Hij debuteerde op 5 februari 2015, als zeventienjarige, in het eerste elftal tegen Heracles Almelo. Datzelfde jaar was Bacuna invaller in de gewonnen bekerfinale tegen PEC Zwolle, waardoor hij deelgenoot is van de eerste tastbare prijs in de clubgeschiedenis van de noorderlingen.

Bacuna is de derde Nederlander in de selectie van Huddersfield Town. De Premier League-club sloeg onlangs al toe door Terence Kongolo van AS Monaco definitief vast te leggen, na een succesvolle uitleenbeurt in de tweede seizoenshelft van de voorbije voetbaljaargang. Ook Rajiv van La Parra maakt deel uit van de selectie van the Terriers.

Bacuna bewandelt hetzelfde pad als zijn broer Leandro, die tegenwoordig voor Reading uitkomt. Die doorliep net als hij ook de jeugdopleiding van FC Groningen, had op zijn 21e eveneens al een groot aantal Eredivisie-duels achter zijn naam staan en maakte toentertijd voor ruim een miljoen euro plus bonussen de overstap naar Aston Villa. Het ligt in de lijn der verwachting dat FC Groningen voor de jongste Bacuna ongeveer twee miljoen euro toucheert.

Volgens Hans Nijland wilde Bacuna zelf graag een stap maken in zijn carrière en heeft hij daarom zijn lopende contract bij FC Groningen niet opengebroken en verlengd. "Persoonlijk had ik hem nog graag met twee jaar verlengd. Het is in elk geval een mooie club en zijn wens om zo'n stap te maken. Het is een kind van de club, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Het is ook een compliment voor de opleiding van FC Groningen", vertelde de directeur aan RTV Noord.