‘NAC Breda handelt snel en heeft opvolger Angeliño op het oog'

Angeliño verkaste onlangs naar PSV voor een bedrag van circa vijf miljoen euro. De voormalig linksback van Manchester City werd vorig seizoen verhuurd aan NAC Breda en maakte indruk bij de Parel van het Zuiden. NAC heeft de 23-jarige Greg Leigh op het oog om de vertrokken Angeliño op te volgen.

Volgens BN/De Stem is het zeer waarschijnlijk dat Leigh zijn carrière gaat vervolgen bij de Eredivisionist. Over alle competities gemeten kwam Leigh de voorbije twee jaar tot honderd duels voor FC Bury, waar zijn contract afloopt. Met Bury eindigde de verdediger afgelopen seizoen als laatste in de League One, het derde niveau in Engeland.

Voor zijn tijd bij Bury kwam hij uit voor Bradford City en Crewe Alexandra, ook actief in de League One. De voormalig jeugdinternational werd op zijn negende opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester City, maar kwam niet verder dan de beloftes. In de zomer van 2015 vertrok Leigh definitief bij the Citizens en tekende bij Bradford City.