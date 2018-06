Kuipers krijgt tweede WK-wedstrijd toegewezen en fluit duel van titelfavoriet

Björn Kuipers heeft van de FIFA te horen gekregen wat zijn volgende wedstrijd wordt op het WK in Rusland. De Nederlandse scheidsrechter is door de FIFA aangesteld om de confrontatie tussen titelfavoriet Brazilië en Costa Rica in goede banen te gaan leiden. Het duel tussen de twee landen wordt vrijdag om 14.00 uur in Sint-Petersburg gespeeld.

Kuipers had vrijdag al de leiding over Uruguay tegen Egypte en liet volgens velen een degelijke indruk achter. Nu is hij aangesteld om het duel tussen Brazilië en Costa Rica te fluiten. De arbiter zal steun krijgen van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, terwijl Damir Skomina de vierde official is. Danny Makkelie is als videoscheidsrechter eveneens van de partij.

Brazilië speelde afgelopen zondag met 1-1 gelijk tegen Zwitserland. De Zuid-Amerikanen kwamen op voorsprong door een prachtig doelpunt van Philippe Coutinho, maar in de tweede helft kwam de Zwitsers nog langszij via Fabian Schär. Costa Rica verloor het eerste groepswedstrijd van Servië (0-1) door een schitterende vrije trap van Aleksandar Kolarov.