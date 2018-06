KNVB wil CL-finale in Rotterdam: ‘Een continue race om de gunfactor’

Feyenoord wil De Kuip in het seizoen 2022/23 verruilen voor een nieuw onderkomen met de intentie vooral financieel de aansluiting met Ajax en PSV te behouden. De KNVB ziet bij de komst van het nieuwe stadion mogelijkheden. De voetbalbond is bij de UEFA een lobby gestart om bij de komst van een nieuw Feyenoord-stadion de Champions League-finale naar Rotterdam te halen.

“Dat zou ik geweldig vinden. Nu al moet je het klimaat gaan scheppen. Zodat men gaat denken: die Hollanders zijn goed bezig”, zegt bondsvoorzitter Michael van Praag, die sympathie wil kweken bij de UEFA, in een interview met Voetbal International. “Straks zijn er vier steden die het ook willen. Sympathie gaat dan de doorslag geven.”

Van Praag geeft als voorbeeld dat de Europa League-finale van 2013 in Amsterdam ‘gewoon een vriendelijkheid’ was van Michel Platini. “In deze wereld is het een continue race om de gunfactor.” Eerder deze maand schotelde de KNVB-top plannen voor aan de clubs inzake de nieuwe internationale agenda. Hierbij zijn bijvoorbeeld de toewijzing van internationale jeugdtoernoooien en pilots met spelregelvernieuwingen prioriteit, zo klinkt het.

Zodoende is Gijs de Jong benoemd tot secretaris-generaal, een functie die al jaren niet meer bestond. “Harry Been heeft dat in het verleden jarenlang fantastisch gedaan. Dankzij hem hebben we Lionel Messi in Doetinchem gehad. Uit efficiency-overwegingen zijn we ermee gestopt. Achteraf een ongelofelijk slechte beslissing”, aldus Van Praag.