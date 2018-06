Fortuna Sittard huurt tweevoudig Amerikaans international van Reading

Fortuna Sittard heeft komend seizoen de beschikking over Andrija Novakovich, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 21-jarige spits wordt voor één seizoen gehuurd van het Engelse Reading, waar zijn contract nog tot medio 2019 doorloopt. Afgelopen jaar speelde de tweevoudig Amerikaans international op huurbasis voor Telstar.

In Velsen-Zuid maakte Novakovich de nodige indruk, want met 22 doelpunten in 38 wedstrijden speelde hij een belangrijke rol in het bereiken van de play-offs om promotie. Met zijn sterke seizoen in het shirt van Telstar verdiende de spits zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. In maart maakte hij zijn debuut in de oefeninterland tegen Paraguay, terwijl hij ook in de wedstrijd tegen Bolivia speeltijd kreeg.

Volgend seizoen is Novakovich dus in de Eredivisie te bewonderen, aangezien Fortuna als nummer twee van de Jupiler League promoveerde. De spits wordt gehuurd van Reading, waar hij klaarblijkelijk niet in beeld is bij het eerste elftal. Novakovich speelt sinds 2014 bij Reading en wordt door the Royals nu voor de derde keer verhuurd, nadat hij eerder tijdelijk voor Cheltenham Town en voor Telstar speelde.

Na Alessandro Ciranni en Mark Diemers is Novakovich de derde versterking voor promovendus Fortuna. De Limburgers moeten het in de Eredivisie daarentegen stellen zonder Stefan Askovski, Perr Schuurs en Dries Saddiki.