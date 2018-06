West Ham United slaat met komst WK-ganger opnieuw slag op transfermarkt

West Ham United heeft zich versterkt met Lukasz Fabianski, zo maakt de Engelse club via officiële kanelen bekend. De 33-jarige doelman, momenteel met Polen actief op het WK, komt over van het gedegradeerde Swansea City en heeft bij the Hammers een driejarig contract ondertekend, dat hem tot 2021 aan de club verbindt.

De transfersom van Fabianski wordt officieel niet bekendgemaakt, maar verschillende Engelse media schatten dat Swansea City circa acht miljoen euro overhoudt aan de sluitpost. De 45-voudig Pools International had in Wales nog een contract tot medio 2019 en speelde sinds de zomer van 2014 voor the Swans. Eerder droeg Fabianski het shirt van onder meer Arsenal, Legia Warschau en Lech Poznan.

“West Ham is een enorme club, dus ik ben heel erg blij met deze transfer. Ik zal op het veld mijn uiterste best doen om goede resultaten te behalen en ik kan niet wachten tot dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière begint”, laat Fabianski weten op de website van zijn nieuwe werkgever. De doelman stond afgelopen seizoen in alle 38 competitiewedstrijden van Swansea onder de lat, maar kon niet voorkomen dat de club uit Wales degradeerde uit de Premier League.

Na de komst van de nieuwe manager Manuel Pellegrini toont West Ham United zich uitermate slagvaardig op de transfermarkt. Eerder werden Issa Diop (Toulouse) en Ryan Fredericks (Fulham) al binnengehaald door the Hammers, die ook Felipe Anderson (Lazio) en Alfie Mawson (Swansea City) op korte termijn zouden willen presenteren. Fabianski wordt bij West Ham United de opvolger van Joe Hart, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Manchester City.