Almere City kiest voor voormalig rechterhand van Frank de Boer

Michele Santoni wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. De 38-jarige Italiaanse Amsterdammer tekent voor twee seizoenen. Afgelopen seizoen was Santoni assistent-trainer bij het Italiaanse Cagliari. Ole Tobiasen komt over van Sparta Rotterdam en wordt de nieuwe assistent-trainer. Ook de Deen tekent voor twee seizoenen.

Tobiasen verblijft momenteel nog in Rusland, waar hij als scout aanwezig is voor het Deense nationale elftal. Santoni en Tobiasen vormen samen met de al eerder benoemde assistent-trainer Ivar van Dinteren het hart van de nieuwe technische staf. Voor zijn aanstelling bij Cagliari was Santoni onderdeel van de technische staf van Frank de Boer bij Internazionale. Santoni maakte in het kielzog van De Boer de overstap naar Milaan, nadat hij eerder succesvol met de oud-verdediger had samengewerkt bij Ajax.

Santoni was eerder in dienst bij Livorno, Cesena en Lazio. Bij Almere City FC krijgt Santoni voor het eerst de kans zich te ontwikkelen als hoofdtrainer, net zoals zijn voorganger Jack de Gier die drie seizoenen geleden kreeg. “Ik heb altijd in dienst gestaan van andere trainers, in combinatie met werkzaamheden bij het eerste elftal”, vertelt Santoni via de officiële kanalen van Almere City FC. “Het idee om op eigen benen te staan bij een club uit de Eerste Divisie, sprak mij enorm aan. Met Ivar van Dinteren en Ole Tobiasen heb ik twee oud-profs in mijn team, die op dezelfde manier naar voetbal kijken.”

“Michele heeft tijdens zijn loopbaan in de voetballerij met meerdere facetten van de sport te maken gehad en heeft zich hierdoor gevormd tot een complete trainer met een onderscheidende visie, die toe is aan zijn eerste baan als hoofdtrainer. Dat Almere City FC hem die kans gunt, past compleet bij het innovatieve en eigenwijze karakter van deze club”, zo stelt technisch directeur Robert Maaskant.

Tobiasen is blij met zijn kans om bij Almere City aan de slag te gaan. “Het toekomstperspectief om bij Almere City FC aan de slag te gaan, was te mooi om aan mij voorbij te laten gaan. Ik denk dat de directie van Almere City een goede en jonge technische staf heeft samengesteld, die door samenwerking succesvol kan zijn.”