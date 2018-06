Drenthe verzekert: ‘Dan ruikt Ronaldo bloed en sloopt hij je helemaal’

Tijdens de wedstrijd tussen Portugal en Marokko zullen de ogen vooral gericht zijn op één man: Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid tekende in het eerste duel met Spanje (3-3) voor een hattrick en verkeert dus in een uitstekende vorm. Royston Drenthe speelde met Ronaldo samen bij Real Madrid en hij ziet dat zijn voormalig ploeggenoot niet te houden is momenteel.

“In mindere fases gaat elke bal mis, maar hij blijft het proberen en ineens begint hij weer te scoren en dan is er geen houden meer aan. Nou, in zo'n fase zit hij nu, kan ik je zeggen”, zegt Drenthe in gesprek met de Volkskrant. Hij stelt dat Marokko Ronaldo vooral aan de zijkant moet houden om hem te neutraliseren. “Vanaf daar word je één-tegen-één nooit geklopt. Hij is de snelste niet meer. Ronaldo wil je ook niet meer dollen, hij wil schieten vanaf de best mogelijk positie.”

“Ook al raakt hij geen pepernoot, dan nog kan hij scoren, omdat hij zo compleet is. Hij kan zo ongelooflijk hoog springen bijvoorbeeld”, vervolgt de enkelvoudig international van Oranje. Ronaldo neemt het woensdagmiddag met Portugal in Moskou op tegen Marokko. “Buig jij je hoofd als hij scoort, dan kun je het vergeten. Dan ruikt hij bloed en sloopt hij je helemaal. Ja, na de wedstrijd is-ie heel lief. Echt een topgozer.”

Het is geen geheim dat Ronaldo het idool is van Anwar El Ghazi. De aanvaller van Lille OSC hoopt echter dat de Portugees woensdag een offday heeft, omdat hij voor Marokko juicht. “Laat hem zijn doelpunten maar bewaren voor tegen Iran”, zegt El Ghazi in gesprek met De Telegraaf. “Vroeger was ik echt een fan van Ronaldo. Dat is wel wat minder geworden. Ik zie hem nu als voorbeeld hoe een ideale prof zich hoort te gedragen. Hij is zo’n trainingsbeest en heeft zo veel bereikt door hard te werken. Petje af.”