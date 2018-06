Ajax, PSV en Feyenoord wekken wrevel: ‘Ze benaderden 12 spelertjes’

Ajax, PSV en Feyenoord profiteren ieder seizoen weer van een aantal spelers die zich via de jeugdopleiding bij de selectie voegen, maar soms zijn de kleinere clubs de dupe van de opleidingsdrift van de traditionele top drie. FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren krijgt regelmatig te maken met jonge spelers die zijn benaderd door grotere clubs en hoopt dat hier in de toekomst iets aan gedaan kan worden.

“Wat ik graag even wil aankaarten nu we het over jeugd hebben: de top drie heeft twaalf spelertjes van onze Onder-11 benaderd. Twaalf! Vijf jongetjes zijn we daardoor kwijtgeraakt”, steekt hij van wal tegenover Voetbal International. “We hebben de hoogste graad van opleiden. We investeren er veel geld in. Maar ouders laten zich gek maken door de topclubs.”

Van Seumeren geeft aan dat de jonge spelertjes bij een overstap naar een club uit de top drie moeten wisselen van school en sociale omgeving en dat meer clubs klagen over de manier van werken van Ajax, Feyenoord en PSV: “Een groot probleem in ons voetbal en voor mij een enorme frustratie.”

De eigenaar van FC Utrecht weet dat zijn club uit een vruchtbare bodem kan putten, aangezien er drie Utrechters deel uitmaakten van de selectie die onlangs met Oranje Onder-17 Europees kampioen werd. Twee van die spelers hebben echter al de overstap gemaakt naar Ajax: “Er zou een gentlemen’s agreement moeten komen, om te garanderen dat clubs bereid blijven te investeren in jeugd. Ik zou zeggen: geen spelers tot zestien jaar weghalen. We hebben dat ooit al eens bij de KNVB gelanceerd, maar dat is nooit wat geworden.”