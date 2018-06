‘Drama’ bij Vitesse door regelwijziging KNVB: ‘Het kwam vanuit het niets’

Vitesse haalde Kees van Buuren onlangs binnen als een soort ‘mentor’ voor het beloftenteam. Jong Vitesse promoveerde afgelopen seizoen naar de Tweede Divisie en de 31-jarige verdediger moest de talenten gaan leren hoe zich ‘mentaal en fysiek moeten wapenen’ tegen de oudere semi-profs op het derde niveau van de voetbalpiramide. Door de regelwijziging van de KNVB is het contract van Van Buuren echter niks meer waard.

De KNVB voerde onlangs een leeftijdsgrens van 23 jaar in voor beloftenteams in de voetbalpiramide. Het betekent dat ploegen een dergelijke ‘mentor’ als Van Buuren niet meer mogen gebruiken. Vlak voor de regelwijziging tekende de ervaren verdediger een contract in Arnhem, dat nu dus niks meer waard is. Van Buuren mag volgend seizoen immers niet in Jong Vitesse spelen en komt niet in aanmerking voor het eerste elftal.

“De reglementswijziging kwam vanuit het niets en vlak voor het nieuwe seizoen. Wij dachten onze zaken juist goed voor elkaar te hebben. Maar nu moeten we met Van Buuren aan tafel om tot een oplossing te komen. Dat is een drama”, zegt Marc van Hintum, technisch directeur bij Vitesse, in gesprek met de Gelderlander. Het contract van Van Buuren bij Almere City werd niet verlengd, waardoor hij transfervrij naar Arnhem vertrok.

“Om spelers vanuit het eerste team ritme te laten houden, moeten wij nu extra wedstrijden gaan organiseren”, vervolgt Van Hintum. “Dat is clubs alleen maar op kosten jagen en organisaties met extra taken opzadelen. Het is ook een vorm van leeftijdsdiscriminatie en competitievervalsing. Want de regels gelden dus niet voor alle teams. De topamateurs zetten volop gelouterde ex-profs in. En die spelen dan tegen jeugdteams.”