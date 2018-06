‘Ik zou het mooi vinden als Koeman eens een wedstrijd van Lille komt bekijken’

Anwar El Ghazi kende afgelopen seizoen een moeizaam jaar bij het Franse Lille OSC. De 23-jarige aanvaller kampte lang met een liesblessure en zag les Dogues bijna degraderen uit de Ligue 1. Toch is El Ghazi van plan om ‘in principe’ bij de Noord-Franse club te blijven, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

“In principe blijf ik, want ik heb het naar mijn zin in Lille en ik word er gewaardeerd”, zegt El Ghazi. Bij Lille dreigde een groot tekort als de club uit de Ligue 1 zou degraderen. “De president kwam de kleedkamer in en zei dat er financiële problemen waren, maar ook dat ze opgelost zouden worden, omdat hij genoeg geld heeft. We hoefden ons geen zorgen te maken en achteraf heeft hij gelijk gekregen. We blijven in de Ligue 1.”

In februari raakte El Ghazi in de wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-2) geblesseerd aan zijn lies. “De dokter zag aanvankelijk niks ernstigs, waarna ik weer ben gaan trainen”, stelt de aanvaller, die zijn blessure zag verergeren en uiteindelijk zeven tot acht weken aan de kant stond. “Maar ook daarna kwam ik niet pijnvrij terug, maar door onze positie op de ranglijst voelde ik best wat druk om weer te trainen. Maar omdat ik niet fit was, heb ik op het laatst vrij weinig minuten gemaakt.”

“Ik ben nu optimaal hersteld en wil iedereen laten zien welke stappen ik als mens en als voetballer heb gemaakt. Ik ben hier echt volwassen geworden”, vervolgt El Ghazi. Hij had momenteel met Marokko actief kunnen zijn op het WK, maar koos voor een interlandcarrière voor Oranje. De aanvaller hoopt in aanloop naar het EK 2020 weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. “Ik zou het mooi vinden als meneer Koeman eens een wedstrijd van Lille komt bekijken. Ik zou graag eens een gesprek met hem voeren. Laat ik eerst mijn voeten maar weer eens laten spreken.”