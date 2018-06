PSV winkelt in Heerenveen: ‘Vier jaar geleden was hij nog een amateur’

De transfer van Denzel Dumfries naar PSV hing al enkele weken in de lucht en dinsdag was er witte rook waar te nemen in het Abe Lenstra Stadion wat betreft de overstap van de rechtsback. Voor de 22-jarige verdediger komt er zo na een jaar alweer een einde aan zijn dienstverband bij sc Heerenveen en volgens Jurgen Streppel, die Dumfries het afgelopen seizoen onder zijn hoede had, past dat snelle vertrek wel in het carrièreverloop van de verdediger.

Streppel verwacht dat Dumfries aan kan haken bij het niveau van de landskampioen: “Mits hij het simpel houdt. Dat gaat hem lukken. Geef hem één, twee opdrachten en die kan hij uitvoeren. Daarna verwacht ik dat hij opnieuw snel stappen zal maken”, begint hij in gesprek met Voetbal International. “Deze jongen speelde vier jaar geleden nog bij de amateurs (Barendrecht), dat moeten we niet vergeten hè. Hij heeft in de drie jaar erna steeds heel makkelijk een hoger niveau aangetikt.”

Streppel geeft aan dat Dumfries altijd heeft moeten bewijzen dat hij goed genoeg was en zich daarom snel aanpast en ontwikkelt. Toch ziet hij ook nog wel wat verbeterpuntjes in het spel van de jonge verdediger: “Steeds focus houden, daar heeft hij soms nog moeite mee. Dat kan een valkuil zijn. Maar als je hem bij de les houdt, gaat hij weer door.”

Dumfries maakte in 2014 de overstap van Barendrecht naar Sparta Rotterdam en verliet Het Kasteel drie jaar later weer voor het volgende hoofdstuk in zijn loopbaan bij Heerenveen. Met de overstap naar PSV zal er weer het nodige veranderen en krijgt hij volgens Streppel met meer druk te maken: “De ruimtes om te voetballen zijn er kleiner dus hij zal sneller moeten handelen. Hij zal zich dus aan de bal sterk moeten ontwikkelen. Kan hij dat? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.