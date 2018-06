‘Knap dat Ajax hen heeft kunnen behouden, misschien hebben ze ervan geleerd’

Daishawn Redan gold als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax, maar de jonge spits zal zijn doorbraak niet beleven in de Johan Cruijff ArenA. De zeventienjarige aanvaller koos vorig jaar namelijk voor een overstap naar Chelsea en maakt tot nu toe indruk in de jeugd van the Blues. Zijn vertrek uit Amsterdam verliep echter niet helemaal zonder slag of stoot.

Redan besloot geen contract te tekenen bij Ajax, aangezien hij de keuze om over te stappen naar Chelsea al had gemaakt: “Toen werd het mij allemaal een beetje te veel. Trainers, begeleiders; iedereen kwam naar mij toe om te vragen wanneer ik nou bij Ajax ging tekenen. Ik voelde druk vanuit de club. Toen dacht ik: ik kom gewoon niet meer opdagen. Dat is een fout geweest”, legt hij uit in gesprek met ELF Voetbal.

Redan kwam vervolgens vier maanden niet meer in actie en moest zo onder meer het EK Onder-17 laten schieten. Achteraf gezien kan hij echter wel begrip opbrengen voor de houding van Ajax: “Ze vonden mij een groot talent en waren bang mij te verliezen.” Vanuit Londen zag Redan hoe Ajax Ryan Gravenberch en Brian Brobbey, die ook in verband werden gebracht met een aantal Europese grootmachten, onlangs wel wist te binden: “Knap dat de club daarin geslaagd is. Misschien hebben ze wel van mijn situatie geleerd”, sluit hij af.