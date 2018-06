‘Huddersfield dicht bij komst derde Nederlander na gesprekken met Groningen’

De toekomst van Juninho Bacuna lijkt in de Premier League te liggen. Voetbal International meldt woensdagochtend dat FC Groningen al geruime tijd in onderhandeling is met Huddersfield Town over een transfer van de twintigjarige middenvelder en dat beide partijen een akkoord naderen.

The Terriers volgen Bacuna al enige tijd en beschouwen hem als een groot talent. Welk bedrag er precies met de overstap van de middenvelder, die nog een jaar vastligt bij de Trots van het Noorden, gemoeid is, is nog niet duidelijk, maar hij kan waarschijnlijk een driejarig contract tekenen bij de nummer zestien van het afgelopen Premier League-seizoen.

Bacuna kwam in de voorbije voetbaljaargang tot 33 wedstrijden in de Eredivisie en zal, als hij de overstap maakt, twee landgenoten treffen bij Huddersfield. Rajiv van La Parra speelt al langer voor de ploeg van trainer David Wagner, terwijl de club onlangs nog de portemonnee trok om Terence Kongolo, die het afgelopen halfjaar werd gehuurd van AS Monaco, voor twintig miljoen euro definitief in te lijven.

Algemeen directeur Hans Nijland lijkt zich in gesprek met RTV Noord neer te leggen bij een vertrek van Bacuna: "Het moet eerst nog even op papier komen. Maar hij heeft een eenjarig contract, dus dat moet afgekocht worden. Persoonlijk had ik hem nog graag met twee jaar verlengd. Het is in elk geval een mooie club en zijn wens om zo'n stap te maken. Het is een kind van de club, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Het is ook een compliment voor de opleiding van FC Groningen."