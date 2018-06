Aan Arsenal gelinkte WK-ganger vertrekt voor 30 miljoen: ‘Hij is weg’

Arsenal versterkte zich eerder al met de transfervrije Stephan Lichtsteiner, kondigde dinsdag de komst van Bernd Leno aan en lijkt binnen afzienbare tijd de volgende versterking te kunnen verwelkomen. The Gunners werden de afgelopen tijd stevig in verband gebracht met de komst van Lucas Torreira en Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrera heeft nu laten weten dat de Uruguayaanse WK-ganger zijn club gaat verlaten.

Zonder bekend te maken naar welke club Torreira overstapt, vertelde hij dinsdagavond bij Sportitalia dat de verdedigende middenvelder volgend seizoen niet meer terug zal keren in Genua: “Sampdoria zal niet verkopen als er geen geweldige aanbiedingen op tafel liggen. We zoeken niet naar kopers. We hebben wel natuurlijke talenten van wie de waarde alleen maar toeneemt”, legde hij uit.

“Over het algemeen maken we geen veranderingen, maar Sampdoria is wel een opstapje. Het is een club die wordt gerund als een familie en spelers krijgen er de kans om op te groeien. Het is normaal dat zij de ambitie hebben om voor grote clubs te spelen, maar ik hoef geen uitverkoop te houden. Hoe dan ook, Torreira is voor dertig miljoen euro vertrokken.”

“Ik heb hem van Pescara overgenomen toen niemand in hem geloofde. We hebben het risico genomen en we hebben gewonnen, we hebben slechts drie miljoen euro voor hem betaald. Het geld dat nu binnenkomt wordt gebruikt om de club gaande te houden”, sloot hij af. Torreira werd de afgelopen maanden in verband gebracht met onder meer Borussia Dortmund, Napoli en Everton. Arsenal werd in de laatste paar weken echter het meest concreet en lijkt nu met de buit aan de haal te gaan.