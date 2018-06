‘De Ligt moet voor Boateng-miljoenen naar München komen’

Jérôme Boateng speelt als sinds 2011 voor Bayern München, maar het begint er steeds sterker op te lijken dat de verdediger na zeven jaar gaat vertrekken bij der Rekordmeister. De Duits international, die momenteel deelneemt aan het WK, liet in een eerder stadium al weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en Bayern houdt rekening met een vertrek van de 29-jarige verdediger.

BILD schrijft woensdag dat de Duits landskampioen al een plan heeft voor het geval Boateng deze zomer daadwerkelijk de deur van de Allianz Arena achter zich dichttrekt. Als de stopper wordt opgepikt door een van de geïnteresseerde clubs, moet Niklas Süle in eerste instantie diens basisplaats aan de zijde van Mats Hummels overnemen. De 22-jarige verdediger kwam vorig jaar over van TSG 1899 Hoffenheim en heeft in zijn eerste seizoen in Beieren een prima indruk gemaakt.

Boateng mag voor een bedrag dat tussen de vijftig en zestig miljoen euro ligt vertrekken en Bayern wil een groot deel van die som meteen doorsturen naar Amsterdam, aangezien het Matthijs de Ligt wil aantrekken als derde centrale verdediger in de pikorde. De jonge verdediger van Ajax staat al langere tijd in de belangstelling van de Duitsers en Bayern zou nu besloten hebben om actie te ondernemen. De Ligt wordt overigens ook in verband gebracht met clubs als Barcelona, Juventus en Manchester City.

Een van die drie clubs zou ook de nieuwe werkgever van Boateng kunnen worden. Hij wees in het verleden Barça en Real Madrid al eens af, maar hoopt dat deze twee Spaanse grootmachten zich nog eens in de Allianz Arena zullen melden. Juventus werd onlangs al eens genoemd als gegadigde, terwijl ook zijn oude club Manchester City geïnteresseerd zou zijn. Manchester United en Paris Saint-Germain maken het rijtje met belangstellenden compleet.