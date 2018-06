Voormalig NEC-uitblinker voor 12,5 miljoen naar Engeland

Eduardo Salvio kan Benfica na zes jaar verlaten voor een avontuur in Italië. De Argentijn, wiens contract nog een jaar doorloopt, staat er goed op bij Napoli, Internazionale en Lazio. (Sky Italia)

Barcelona is bereid om het verlies te nemen op André Gomes. De Spanjaarden vragen 22 miljoen euro voor de middenvelder, die in de belangstelling staat van Juventus en Wolverhampton Wanderers. (Mundo Deportivo)

Huddersfield Town voert serieuze gesprekken met Club Brugge over zijn komst, al werd een eerste bod afgewezen.

(The Sun)

Juventus lijkt Emre Can na maanden van speculatie definitief binnen te hebben. De bij Liverpool vertrokken middenvelder wordt donderdag medisch gekeurd in Turijn. (Sky Italia)

Kenneth Vermeer moet de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Feyenoord missen. De van Club Brugge teruggekeerde doelman is nog enkele weken geblesseerd. (RTV Rijnmond)