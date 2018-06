‘AS Roma ziet Nainggolan vertrekken en doet meteen zaken met PSG’

Terwijl AS Roma nog bezig is met het aantrekken van Justin Kluivert en ook Hakim Ziyech hoog op het verlanglijstje staat in de Italiaanse hoofdstad, lijkt het middenveld van i Giallorossi de aankomende dagen in ieder geval flink op de schop te worden gegooid. De doorgaans betrouwbare Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt dinsdagavond dat de Romeinen dicht bij de afronding van twee deals zijn.

De verliezend halvefinalist van de afgelopen editie van de Champions League is zelf dicht bij de komst van Javier Pastore en heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de Argentijnse middenvelder. De 29-voudig international, die niet mee is naar het WK, gaat vier miljoen euro per jaar verdienen in het Stadio Olimpico, waar hij voor vier of vijf jaar zal tekenen. Dit is twee miljoen minder dan hij jaarlijks opstreek bij Paris Saint-Germain, maar Pastore neemt genoegen met een lager salaris om terug te kunnen keren in de Serie A.

De 24 miljoen euro die Roma moet betalen voor Pastore, moet worden opgebracht door Radja Nainggolan naar Internazionale te sturen. De Belg, eveneens niet van de partij in Rusland, was de afgelopen seizoenen nog een vaste waarde bij Roma, maar trainer Eusebio Di Francesco lijkt, mede door de komst van Bryan Cristante, welwillend tegenover een vertrek van de middenvelder te staan.

Nainggolan is naar verluidt al persoonlijk rond met de nieuwe werkgever van Stefan de Vrij en gaat in het Giuseppe Meazza vijf miljoen euro per jaar verdienen. De dertigjarige middenvelder zou 34 à 36 miljoen euro moeten kosten, waarvan Roma 20 tot 22 miljoen ook daadwerkelijk cash in de hand krijgt. Het restant van het bedrag wordt opgemaakt door twee talenten, waarvan Nicolò Zaniolo er in ieder geval een lijkt te worden.