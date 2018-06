Renard: ‘Als we voor het laatst tegen hem spelen, moeten we er alles uithalen’

Marokko verloor vrijdag zijn eerste wedstrijd op het WK van Iran en staat nu met Portugal en Spanje als resterende tegenstanders voor een zware opgave. Om zicht te houden op de volgende ronde, zal er woensdag gewonnen moeten worden van de regerend Europees kampioen, zo weet ook bondscoach Hervé Renard. De oefenmeester geeft in een persconferentie aan dat het meteen erop of eronder is.

“We moeten boven onszelf uitstijgen. We hebben de laatste tweeënhalf jaar niet tegen zo'n goed team gespeeld, dus we moeten veel en veel beter spelen”, benadrukte hij. Renard kreeg bijval van Nabil Dirar: “Dit is een finale voor ons. Morgen is een groot gevecht voor iedereen. We weten dat het Marokkaanse volk achter ons staat en dat er veel fans in het stadion zitten, dus we gaan alles geven op het veld. We willen niet gelijkspelen, we gaan vol voor de winst.”

De bondscoach moet een oplossing zien te vinden voor Cristiano Ronaldo, die met drie goals tegen Spanje vooralsnog een van de grote uitblinkers van het toernooi is. Hij maakt zich hier echter niet al te druk over: “Ook al maak je plannen om Ronaldo af te stoppen, hij vindt toch wel een manier om het verschil te maken of zijn team op het juiste spoor te zetten. Hij is exceptioneel. Dat woord is misschien niet eens toereikend.”

Als Marokko tegen Portugal toch de kans om de volgende ronde te halen uit handen ziet glippen, hoopt Renard dat zijn ploeg het toernooi met opgeheven hoofd kan verlaten: “Hij is natuurlijk een speler van wereldklasse, die samen met Lionel Messi tot de grootste sterren van dit toernooi behoort. Als dit de laatste keer in ons leven is dat we tegen Cristiano Ronaldo spelen, moeten we er alles uit halen.”