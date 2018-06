Jack Wilshere bevestigt vertrek bij Arsenal na zeventien jaar

Jack Wilshere neemt deze maand afscheid van Arsenal. Het kind van de club maakt via Instagram bekend dat er voor hem geen toekomst is in het Emirates Stadium. Wilshere was akkoord gegaan met een nieuw contract tegen een lager salaris, maar lijkt na een gesprek met trainer Unai Emery van gedachten te zijn veranderd. Het lijkt erop dat Wilshere niet voorkwam in de plannen van de nieuwe oefenmeester.

Emery zou de voorkeur op het middenveld geven aan onder anderen Granit Xhaka en Aaron Ramsey, schreef de Daily Mirror dit weekend. Zelf treedt Wilshere in een statement niet in detail, maar hij geeft wel aan af te stevenen op een transfervrij vertrek. "Ik kan bevestigen dat ik Arsenal eind juni ga verlaten, wanneer mijn contract afloopt. Na een aantal uitgebreide gesprekken met de club, en in het bijzonder een gesprek met de nieuwe trainer Unai Emery, kreeg ik het gevoel dat ik omwille van sportieve redenen nauwelijks een keuze had."

"Samen met mijn zaakwaarnemer ben ik een paar maanden in gesprek geweest met Arsenal over een nieuw contract", vervolgt de 26-jarige Wilshere. Hij had tijdens die gesprekken altijd de intentie om bij Arsenal te blijven, zo schrijft de Engelsman. "Ik loop hier al zeventien jaar rond en ik heb me altijd onderdeel gevoeld van de identiteit van deze club. Mijn wens om te blijven was zo groot, dat ik onlangs akkoord ging met een contract tegen financieel mindere voorwaarden om mijn toekomst aan Arsenal te verbinden."

De vraag is nu waar Wilshere naartoe gaat. De jeugdexponent heeft over belangstelling niet te klagen: in de Premier League zien onder andere Wolverhampton Wanderers, West Ham United en Everton wel heil in zijn komst, terwijl er vanuit het buitenland interesse is van AC Milan en Juventus. De 34-voudig international van Engeland sloot zich in 2001 aan bij de jeugdopleiding van Arsenal en debuteerde in september 2008 in het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 125 wedstrijden in de Premier League, waarin Wilshere 7 keer tot scoren kwam.