‘Real Madrid heeft beet en maakt veertien miljoen euro over voor doelman’

Real Madrid is druk bezig met de komst van Alisson Becker en de Braziliaan wordt, als de Koninklijke erin slaagt tot een akkoord met AS Roma te komen, waarschijnlijk niet de enige doelman die deze zomer naar het Santiago Bernabéu zal komen. Marca meldt dinsdagavond namelijk dat de Champions League-winnaar Andriy Lunin eveneens binnen heeft.

De negentienjarige Oekraïner wordt gezien als een van de meest talentvolle sluitposten op de Europese velden en lijkt op jonge leeftijd al de stap naar een topclub te gaan maken. Real betaalt Zorya Luhansk, dat Lunin vorig jaar zomer oppikte bij Dnipro Dnipropetrovsk, naar verluidt veertien miljoen euro voor de tweevoudig international.

De Spaanse sportkrant meldt verder dat Lunin zich in de voorbereiding aan zal sluiten bij zijn nieuwe werkgever, waarna de nieuwe trainer Julen Lopetegui zal beslissen welke rol hij volgend seizoen op zich zal nemen in de rangorde van het Madrileense keepersgilde. Wat de komst van Lunin en de eventuele komst van Alisson voor Keylor Navas zal betekenen is nog niet duidelijk.