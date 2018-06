WK lijkt voorbij voor Egypte na nieuwe zege van Rusland

Rusland heeft een grote stap gezet richting plaatsing voor de achtste finale van het WK. Het gastland boekte dinsdagavond een 3-1 zege op Egypte en heeft daardoor zes punten verzameld uit twee duels. Als Uruguay woensdag wint van Saudi-Arabië, dan gaan Rusland en de Zuid-Amerikanen samen door naar de volgende ronde. De kans is dan ook groot dat het WK er al op zit voor Egypte.

In de eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië werd Rusland geen strobreed in de weg gelegd, maar tegen Egypte hadden de manschappen van Stanislav Cherchesov het moeilijker. Voor rust werd niet gescoord in Sint-Petersburg. Rusland was de betere partij in de eerste helft, maar het ontbrak in de afrondende fase aan inspiratie. Tegelijkertijd stond de Russische defensie goed en kwam Egypte er zelden doorheen. Mohamed Salah, die vanaf de aftrap begon, werd nauwelijks in stelling gebracht. Vlak voor het rustsignaal vuurde hij voor het eerst een schot af: de ster van Liverpool krulde de bal naast.

Het was een van de weinige kansen voor Egypte. Na een kwartier zeilde een geplaatst schot van Trézéguet langs de verkeerde kant van de paal, maar verder hoefde keeper Igor Akinfeev zich geen zorgen te maken. Bij Rusland waren Denis Cheryshev en Aleksandr Golovin de meest dreigende spelers. De buitenspeler van Villarreal, in het openingsduel goed voor een schitterend doelpunt, mikte na achttien minuten over het doel van Mohamed El-Shenawy; Golovin probeerde vooral kansen te creëren voor zijn medespelers.

In de tweede helft wist Rusland in rap tempo alsnog weg te lopen bij Egypte. Binnan 62 minuten stond het 3-0; het startschot werd gegeven door een ongelukkig eigen doelpunt van de Egyptische aanvoerder Ahmed Fathy. Na een mislukt schot van Roman Zobnin kwam de bal tegen de knie van Fathy aan, waarna het leer de benedenhoek in draaide. Het tweede doelpunt kwam op naam van Cheryshev, die fungeerde als eindstation van een vlotte aanval. Hij werd in het strafschopgebied bediend door Mário Fernandes en rondde beheerst af.

Toen Artem Dzyuba er vervolgens 3-0 van maakte, leek de wedstrijd beslist. De spits ontving een lange bal van Ilya Kutepov, nam het leer aan op de borst en omspeelde Ali Gabr op behendige wijze. Hij vuurde hard raak en maakte alweer het achtste Russische doelpunt van dit WK. Op de voorgaande twee WK's kwamen de Russen tot een gezamenlijk totaal van zes goals. Egypte kwam echter nog op 3-1, nadat Salah hoog raak schoot vanaf elf meter na een overtreding van Zobnin op de aanvaller zelf. De Noord-Afrikanen waren niet bij machte om Rusland verder in de problemen te brengen.