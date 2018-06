Aulas reist naar Rusland: ‘Maar we hadden het niet over mijn toekomst’

Nabil Fekir wil niet ingaan op vragen over zijn toekomst. Anderhalve week publiceerde Olympique Lyon een statement om duidelijk te maken dat de onderhandelingen met Liverpool waren stukgelopen, hoewel een transfer niet helemaal werd uitgesloten. Fekir wil zich volledig richten op het WK en weigert vragen over Liverpool te beantwoorden.

De spelmaker, die zich voorbereidt op het duel met Peru van donderdag, schoof dinsdag aan tijdens een persconferentie. "Ik ben nu hier met Frankrijk. Ik ben gelukkig en ik ben hier niet om het over mijn persoonlijke situatie te hebben. Daar gaan we later naar kijken", gaf de aanvallende middenvelder aan. "Het was mooi om Jean-Michel Aulas (de voorzitter van Lyon, red.) gisteren te zien op ons trainingscomplex, maar we hebben het niet gehad over mijn toekomst bij Lyon."

Volgens de berichtgeving lagen zorgen over de knie van Fekir ten grondslag aan het afketsen van de transfer naar Liverpool. Hij liep in september 2015 ernstig letsel aan zijn knieband op en had in februari last van een gekneusde knie, die Fekir een maand aan de kant hield. Toch merkt hij zelf geen problemen. "Het gaat supergoed met mijn knie. We zijn er veel mee bezig. Ik voel me net zo goed als voor mijn eerste blessure."