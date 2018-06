Arsenal heeft nieuwe doelman binnen voor 22 miljoen euro

Bernd Leno is de nieuwe doelman van Arsenal. Bayer Leverkusen bevestigt maandagavond dat de keeper een meerjarig contract heeft ondertekend in Londen. Volgens de BBC is er 22 miljoen euro gemoeid met de overstap, die al enige tijd in de lucht hing. Leno is na de transfervrije Stephan Lichtsteiner de tweede zomeraanwinst van trainer Unai Emery.

De 26-jarige Leno stond al zeven jaar onder contract in Leverkusen. Hij kwam tot zes interlands voor Duitsland, maar behoort niet tot de WK-selectie van Joachim Löw. In het Emirates Stadium zal Leno de concurrentie aangaan met Petr Cech en David Ospina. "Ik heb van de eerste tot de laatste dag genoten van mijn tijd in Leverkusen", vertelt de Duitser, die 233 keer onder de lat stond bij die Werkself. "Ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik al vanaf mijn negentiende de eerste keeper was."

"Na zeven fantastische jaren ga ik verder in een andere, grote competitie. Ik weet zeker dat we elkaar gaan tegenkomen in internationale toernooien", aldus Leno. Sportief directeur Jonas Boldt is trots op de ontwikkeling die Leno heeft doorgemaakt in de BayArena. "We haalden hem in 2011 als zeer jonge keeper en gaven hem meteen veel verantwoordelijkheid. Hij heeft continu goed gepresteerd voor deze club en groeide hier uit tot international. We wensen hem het beste bij Arsenal."

Arsenal is na de komst van Leno nog niet klaar op de transfermarkt. The Gunners zijn optimistisch over een deal met Sampdoria voor Lucas Torreira, die met Uruguay op het WK speelt. In de wandelgangen wordt de club ook in verband gebracht met Éver Banega: trainer Emery zou gebrand zijn op de komst van de middenvelder van Valencia.