Man United zoekt: ‘Types als Kroos en Modric groeien niet aan de bomen’

Ryan Giggs hoopt op meer grote versterkingen bij Manchester United. De clubicoon ziet het binnenhalen van een nieuwe middenvelder en een centrumverdediger als 'essentieel' voor the Red Devils. Hoewel Manchester United al een akkoord bereikte met Shakhtar Donetsk over de komst van Fred voor 59 miljoen euro, wordt de club dagelijks gelinkt aan andere middenvelders.

Sergej Milinkovic-Savic en Marco Verratti zouden op de lijst van José Mourinho staan. Volgens Giggs heeft de club behoefte aan een type als Luka Modric of Toni Kroos. "We dachten allemaal dat Paul Pogba de aanvallende middenvelder zou zijn die Manchester United nodig heeft en die ik graag zie. Maar types als Modric en Kroos, die de bal kunnen vasthouden, groeien helaas niet aan de bomen", stelt de voormalig assistent-trainer van Manchester United en huidig Welsh bondscoach in gesprek met de South China Morning Post.

"Ik denk ook dat we een centrumverdediger nodig hebben. De succesvolle ploegen uit het verleden hadden altijd een centrumverdediger van topklasse", blikt Giggs terug. Hij noemt Gary Pallister, Steven Bruce, Jaap Stam, Rio Ferdinand en Nemanja Vidic als voorbeelden. Ook zulke types 'groeien niet aan de bomen', weet de Welshman. "Maar een middenvelder en een centrale verdediger lijken me essentieel." Onder meer Raphaël Varane en Toby Alderweireld werden de afgelopen maanden al met Manchester United in verband gebracht.

Volgens Giggs moet de club op zoek naar spelers met wie het aantrekkelijker voetbal kan spelen. "Ik heb er 25 jaar gespeeld. We willen behalve winnen ook altijd het publiek vermaken. Dat is niet makkelijk", weet hij. De prestaties van Manchester City waren vorig seizoen 'problematisch' voor Manchester United, stelt Giggs. "De buren wonnen alles én speelden aantrekkelijk voetbal. Daardoor werd nog meer nadruk gelegd op het spel van Manchester United. Volgens jaar hebben ze de spelers in huis om wedstrijden met 4-0 of 5-0 te winnen. Ook hebben ze spelers die een 1-0 over de streep kunnen trekken. Zo word je kampioen."