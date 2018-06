Argentijnse pers: Magallán tekent verbeterd contract bij Boca Juniors

De transfersoap van Lisandro Magallán heeft een nieuwe wending genomen. Volgens het Argentijnse TNT Sports staat de verdediger van Boca Juniors op het punt om een verbeterd contract te tekenen. Het bericht staat haaks op de berichtgeving van De Telegraaf, eerder op de dinsdag: de krant claimde dat Magallán woensdag naar Nederland zou vliegen om zijn transfer naar Ajax af te ronden.

Boca lijkt op het laatste moment gezwicht voor de eisen van Magallán. De 24-jarige mandekker werd al medisch gekeurd in Amsterdam en was al akkoord over een vijfjarig contract. Alleen zijn handtekening ontbrak nog. Naar verluidt hadden Ajax en Boca elkaar al gevonden in een transfersom van 8,5 miljoen euro, maar de landskampioen van Argentinië wilde wachten met een transfer tot een vervanger was gestrikt. Dat lijkt, na de ommezwaai bij Magallán, ook niet meer nodig.

Magallán is een voormalig jeugdinternational van Argentinië en maakte in 2012 de overstap van Gimnasia naar Boca. Hij kwam daar niet direct aan de bak en speelde op huurbasis voor Rosario en Defensa. Hij speelde tot dusverre 58 wedstrijden voor Xeneizes en daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.