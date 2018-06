AS Monaco haalt zestienjarig supertalent binnen voor twintig miljoen

Willem Geubbels vervolgt zijn loopbaan bij AS Monaco, zo laat de club uit het prinsdom dinsdagavond weten via de officiële kanalen. De zestienjarige aanvaller komt over van Olympique Lyon, dat naar verluidt twintig miljoen euro incasseert. Geubbels, zoon van een Nederlandse vader, heeft een driejarig contract, met een optie voor nog een seizoen, getekend bij les Rouges et Blancs.

De overstap van Geubbels komt niet uit de lucht vallen, aangezien de eerste geruchten over een vertrek uit Lyon al van enkele maanden geleden dateren. Les Gones deden verschillende pogingen om het zelfopgeleide talent aan boord te houden, maar de aanvaller vond dat hij te weinig perspectief had bij de werkgever van onder meer Kenny Tete en Memphis Depay.

AS Monaco toonde zich vervolgens het meest slagvaardig, aangezien onder meer Manchester City en RB Leipzig eveneens geïnteresseerd waren en heeft van de dribbelaar de duurste minderjarige speler uit de Franse voetbalgeschiedenis gemaakt. Geubbels is de tweede aanwinst nadat eerder Samuel Grandsir al werd binnen gehengeld. De Monegasken namen deze zomer daarnaast afscheid van Kylian Mbappé, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Paris Saint-Germain, Fabinho en Terence Kongolo.