West Ham United maakt recordtransfer officieel: ‘Een historische club’

Issa Diop mag zich de duurste speler aller tijden van West Ham United noemen. De Premier League-club maakt dinsdagavond wereldkundig dat de verdediger voor een recordbedrag overkomt van Toulouse. De transfersom wordt niet bekendgemaakt, maar volgens Sky Sports gaat het om 25 miljoen euro. Diop tekent een contract voor vijf seizoenen.

Diop is na de transfervrije Ryan Fredericks de tweede zomeraanwinst van trainer Manuel Pellegrini. West Ham werd vorige week voor het eerst in verband gebracht met Diop, die ook aan Fulham en Everton werd gelinkt. Sportief directeur Mario Husillos van West Ham beaamt dat 'veel andere grote clubs' interesse hadden. "We zijn verheugd dat de keuze op ons is gevallen. We verwachten dat hij komend seizoen een grote impact heeft."

Husillos noemt Diop een speler met een 'fantastisch potentieel'. De jeugdige verdediger van 1 meter 94 heeft drie seizoenen achter de rug bij Toulouse, waarin hij 77 competitieduels speelde. Namens Frankrijk Onder-21 kwam hij vijfmaal in actie. "Dat hij op zijn twintigste al werd benoemd tot aanvoerder van Toulouse, is een blijk van zijn karakter en volwassenheid. Als tiener vestigde hij zich al in het elftal", stelt de beleidsbepaler op de clubsite.

"Ik ben blij om voor een historische club als West Ham te mogen spelen", zegt Diop zelf. "Ik hoop mijn beste spel te laten zien. Ik ben een heel ambitieuze speler en West Ham is een heel ambitieuze club. Dat blijkt ook uit de aanstelling van de nieuwe trainer. Ik hoop een bijdrage te leveren aan veel overwinningen en ik hoop de supporters gelukkig te maken."