Senegal boekt mede dankzij curieuze goal Niang zege op Polen

Senegal is het WK gestart met een verrassende zege op Polen. Dankzij een eigen doelpunt van Thiago Cionek en een treffer van M'Baye Niang kwamen de Senegalezen op een 0-2 voorsprong. De aansluitingstreffer van Grzegorz Krychowiak vijf minuten voor tijd kwam te laat voor Polen, waardoor Senegal uiteindelijk een 1-2 overwinning over de streep wist te trekken.

Bij Polen vormden Michal Pazdan en Cionek het centrale duo door de afwezigheid van Kamil Glik, die na een schouderblessure nog niet fit genoeg was om te starten. Aan de andere kant hield de Senegalese bondscoach Aliou Cissé onder meer Keita Baldé Diao en Cheikhou Kouyaté op de reservebank. Polen en Senegal maakten er in de eerste helft geen spektakel van. Beide ploegen speelden erg slordig en leden veel balverlies. Senegal toonde in de eerste helft de meeste aanvallende intenties en werd via onder meer Niang gevaarlijk.

Na 37 minuten spelen kwam Senegal op voorsprong, al was het eigen doelpunt van Cionek illustrerend voor de eerste helft. Een schot van Idrissa Gueye belandde via het been van de verdediger van SPAL achter de Poolse doelman Wojciech Szczesny. Na rust kwam Polen iets beter uit de kleedkamer en al snel leek Robert Lewandowski een kans te krijgen op de gelijkmaker, maar hij werd gevloerd door Salif Sané. De vrije trap van de spits van Bayern München werd vervolgens door de Senegalese doelman Khadim N'Diaye uit het doel getikt.

Sadio Mané kreeg even later een mogelijkheid om de score te verdubbelen, terwijl Lukasz Piszczek aan de andere kant een kansje kreeg op de gelijkmaker. Uiteindelijk verdubbelde Senegal na een uur spelen de score, op betrekkelijk curieuze wijze. Niang liet zich buiten het veld verzorgen en wilde vervolgens het veld weer in. De vierde man gaf hem toestemming weer binnen de lijnen te komen, terwijl de bal door de verdediging van Senegal werd weggewerkt.

Na een misverstand in de Poolse defensie dook Niang plotseling vrij op voor Szczesny, die te laat was om de aanvaller af te stoppen. De spits van Torino had voor open doel weinig moeite om zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg van Senegal te maken: 0-2. Arkadiusz Milik kreeg vervolgens nog een kans op de gelijkmaker, maar de aanvaller van Napoli tikte de bal van dichtbij naast het Senegalese doel. Vijf minuten voor tijd zorgde Krychowiak nog voor de aansluitingstreffer, maar dichterbij wisten de Polen niet meer te komen.