Neymar moet training na tien minuten staken wegens voetblessure

Neymar keerde onlangs na maanden blessuretijd weer terug op het veld en de smaakmaker van Paris Saint-Germain stond zondag negentig minuten op het veld toen Brazilië in zijn openingswedstrijd van het WK niet kon winnen van Zwitserland. De aanvaller kreeg het toen behoorlijk te verduren en lijkt niet helemaal ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen.

Maandag ontbrak de aanvaller nog op de training van de Seleçao en zijn optreden op dinsdag zal de miljoenen Braziliaanse fans niet gerustgesteld hebben. Neymar gaf wel acte de présence aan het begin van de trainingssessie van het elftal van Tite, maar ging tien minuten later mank lopend met een vermeende voetblessure alweer naar binnen. De aanvaller werd gevolgd door twee leden van de medische staf, die zich verder om hem bekommerden.

Neymar moest een groot deel van de tweede seizoenshelft missen met een gebroken voet en was net op tijd weer fit om de laatste vriendschappelijke wedstrijd voor het WK te spelen. Met de sterspeler in de gelederen slaagde Brazilië er zondag niet in om van Zwitserland te winnen en vrijdag is Costa Rica, dat zijn openingswedstrijd verloor van Servië, de tegenstander. De Oost-Europeanen gaan momenteel met twee punten voorsprong op Brazilië en de Zwitsers aan de leiding in Groep E.