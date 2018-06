Atlético overweegt aanklacht: ‘Bij Barcelona zou hij alleen service verlenen’

Atlético Madrid overweegt een aanklacht in te dienen jegens Barcelona. De Madrileense topclub liet in de voorbije maanden al meermaals weten niet gediend te zijn van de avances van de Catalanen jegens Antoine Griezmann. De aanvaller heeft er uiteindelijk voor gekozen om los Colchoneros trouw te blijven en een nieuw contract tot medio 2023 te ondertekenen, maar Atlético vergeet het verleden niet.

“We onderzoeken of we een aanklacht indienen jegens Barcelona naar aanleiding van de onderhandelingen met Griezmann”, erkende bestuurslid Miguel Ángel Gil Marín dinsdag in gesprek met Cadena SER. “We hebben bewijzen dat er contact is geweest.” Gil Marin was zondag en maandag in Rusland, waar Griezmann en Lucas Hernández hun nieuwe contracten ondertekenden en Thomas Lemar eveneens zijn handtekening zette.

“Het doel is het consolideren van het project van Atlético Madrid”, vervolgde Gil Marin. “Griezmann is bij ons een hoofdrolspeler. Bij Barcelona zou hij service verlenen aan Lionel Messi. Bij Atlético kan hij geschiedenis blijven schrijven.” Griezmann gaat zodoende zijn vijfde seizoen in als speler van Atlético Madrid. De 27-jarige Fransman heeft 209 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor de hoofdstedelingen en kwam daarin 112 keer tot scoren.

Afgelopen seizoen boekte Griezmann zijn grootste succes met Atlético door de Europa League te winnen. Het winnen van de Champions League is nog iets te hoog gegrepen voor de club, die in 2014 en 2017 de finale verloren van stadgenoot Real Madrid. De finale van de volgende editie is in de thuishaven van Atlético, het Wanda Metropolitano.